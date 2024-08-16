На сегодняшний день подтоплены территории целого ряда садоводческих товариществ у микрорайона Осташково, а также села в пригороде.

В областном Минэнерго прошло межведомственное совещание, посвященное проблеме затопления садоводческих товариществ, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5. Как сообщил глава ведомства Владимир Шнипко, подтоплены СНТ, расположенные у микрорайона Осташково: «Фиалка», «Сибирский садовод-4», «Сигнал», «Электромера», «Магистраль», а в пригородных селах Ульяновка и Морозовка фиксируется резкий подъем уровня грунтовых вод.

– По информации надзорных органов, строительство секции 4а золоотвала проведено с грубым нарушением действующих СанПиНов в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территорий, – написал Шнипко в своем телеграм-канале. – Кроме того, не исполнены мероприятия по отводу поверхностных вод в водонакопительную емкость, образующийся при эксплуатации золоотвала фильтрационный сток, обильные паводковые воды накоплены в паводковых и дренажных канавах. Вода разливается и находит выход на прилегающих участках.

По состоянию на начало августа, площадь затопления с западной стороны от золоотвала составляла около 80 гектаров. В связи со сложившейся ситуацией руководству ТГК-11 (станция и золоотвал при ней принадлежат этому предприятию) было внесено представление прокуратуры, также к дисциплинарной ответственности будут привлечены должностные лица. До 20 августа ТГК-11 должна обеспечить отвод воды с затопленных территорий.

– Ситуация с глобальным подтоплением СНТ вновь демонстрирует несколько халатное отношение ТГК-11 к происходящим событиям. Не дожидаясь осени, нам совместно с надзорными органами необходимо усилить всестороннюю проверку готовности оборудования всех ТЭЦ предприятия к наступающему зимнему сезону, – добавил министр.

Напомним, что прошлой зимой из-за аварий на станциях, принадлежащих ТГК-11, в своих квартирах мерзли тысячи омичей. На улице в это время было около -35 градусов.