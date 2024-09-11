Первый замглавы Октябрьского округа Юрий Бибик сетует на отсутствие точки сброса вблизи населенного пункта. И что делать жителям?

История с подтоплением пяти садоводческих товариществ в микрорайоне Осташково в районе золоотвала ТЭЦ-5 обросла новыми подробностями. Первый заместитель главы Октябрьского округа Омска Юрий Бибик, на территории которого находятся вышеупомянутые дачи, заявил, что отведение воды невозможно.

– Воду с территорий в микрорайоне Осташково невозможно откачать в связи с отсутствием в непосредственной близости точки сброса, – сказал Бибик в ответ на обращение представителей садоводческих товариществ в администрацию округа.

Высокопоставленный чиновник городской администрации фактически расписался в неспособности решать проблему жителей территории, за которую он отвечает. Водой с золоотвала ТЭЦ-5 затопило не только городскую черту, но и ближайший пригород – Омский район. Подтоплены, в частности, деревня Ульяновка и село Морозовка, расположенные неподалеку от Осташково. Накануне сообщалось, что возле Ульяновки начали рыть водоотводную траншею с бруствером. Ее длина составит 600 метров. В Морозовке для снижения уровня грунтовых вод провели земляные работы по очистке и углублению дренажных канав вдоль проездов. То есть пока омские власти заявляют про «невозможно», в пригороде работают над решением проблемы и помощи населению.

Что касается компании ТГК-11, которой принадлежит ТЭЦ-5, то Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в организации работы золоотвала. Строительство секции 4а золоотвала было произведено с грубыми нарушениями в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территорий. Согласно представлению ведомства, воду следовало откачать до 20 августа. На дворе уже 11 сентября, но воз и ныне там. Видимо, тоже «невозможно».

Обновление от 18.18

Как пояснили в городской администрации, ответ Юрия Бибика на обращение жителей готовился до заседания областной комиссии по предупреждению ЧС, на которой были приняты ряд решений по ликвидации подтопления в районе Осташковского дачного массива.

Сейчас разрабатывается перечень первоочередных технических решений, который будет реализован в самое ближайшее время. Людей один на один с проблемой никто не оставит, подчеркнули в мэрии.