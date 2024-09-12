В Ульяновке Богословского сельского поселения готовятся к эвакуации населения и копают траншеи.

Ситуация с подтоплением со стороны золоотвала ТЭЦ-5 деревни Ульяновки Богословского сельского поселения в Омском районе продолжает обрастать новыми подробностями.

Ранее сообщалось, что глава района Геннадий Долматов готовится к эвакуации населенного пункта. В зоне подтопления находятся 34 дома. В деревне копают траншеи и подготовили два пункта временного размещения. Начали рыть траншею с бруствером. Ее длина составит 600 метров.

Сейчас спасатели аварийно-спасательного центра «Пожарно-спасательная служба Омской области» приступили к откачке воды, представляющей угрозу подтопления сельских поселений, в том числе деревни Ульяновки Омского муниципального района.

Как уточнили «Омск-информу» в администрации Омского района, весь день на месте работают первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков и глава Октябрьского округа Дмитрий Котов.

– Траншею с бруствером выкопают за неделю, – уточнили в администрации.

Отметим, что дачи в Осташково и пригород Омска топит второй месяц с золоотвала ТЭЦ-5, одну из секций которой собственники ТГК-11 построили с нарушениями. По представлению прокуратуры, потоп следовало ликвидировать до 20 августа, но этого не случилось.