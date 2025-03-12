Девочке сбили температуру с 38,4 градуса до 34,7 градуса.

Появились подробности гибели девятиклассницы Александры.Ученица школы № 144 скончалась 9 марта, предположительно, от осложнений гриппа. По данным прокуратуры, 6 марта девочке вызывали скорую, однако подобранное лечение не помогло. Силовики расследуют уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Как уточняет телеграмм-канал SHOT, 15-летняя ученица школы № 144 заболела 3 марта. В тот день у нее поднялась температура до 38,4 градуса. После этого несколько дней она не спадала, и родители обратились за помощью к врачам. Девочке назначили лечение как от обычной простуды, дали рекомендации и отправили домой.

Спустя два дня по неизвестным причинам температура неожиданно упала до 34,7 градуса. Мама девочки вызвала скорую, медики осмотрели школьницу и уехали. А 9 марта у Александры началась рвота, и спустя время она умерла. Следователи предполагают, что врачи подобрали неправильное лечение.

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