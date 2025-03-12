По версии следствия, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась.

В Омске следователи выясняют причину смерти 15-летней девятиклассницы школы № 144.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, девочка в течение нескольких дней лечилась дома от гриппа, у нее держалась высокая температура. Как уточнили в прокуратуре, 6 марта родители ребенка обратились в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, 9 марта она скончалась дома в результате появившихся осложнений.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.

В ходе следствия проводятся допросы, изъята медицинская документация, по которой будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по вопросам установления точных причин смерти девочки, своевременности и правильности оказываемой медицинской помощи. Расследование продолжается.