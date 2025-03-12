Омск-Информ
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·Общество

Возбуждено уголовное дело.

В омской школе № 144 умерла девятиклассница. Несколько дней назад у подростка держалась высокая температура, девочка теряла сознание. По информации сайта «Вести Омск», родители четырежды вызывали скорую, но школьницу по каким-то причинам не госпитализировали. По одной из версий, взрослые сами отказались от этого. По предварительным данным, девочка скончалась от осложнений после гриппа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье № 109 «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия, направленные на установление причин произошедшего.

Материалы по теме: 

Лечение не помогло: силовики рассказали подробности смерти школьницы

2414
·Общество

Возбуждено уголовное дело.

В омской школе № 144 умерла девятиклассница. Несколько дней назад у подростка держалась высокая температура, девочка теряла сознание. По информации сайта «Вести Омск», родители четырежды вызывали скорую, но школьницу по каким-то причинам не госпитализировали. По одной из версий, взрослые сами отказались от этого. По предварительным данным, девочка скончалась от осложнений после гриппа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье № 109 «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия, направленные на установление причин произошедшего.

Материалы по теме: 

Лечение не помогло: силовики рассказали подробности смерти школьницы

2414