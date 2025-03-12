Девочка активно участвовала в жизни школы.

В омской школе № 144 рассказали об умершей девочке.

На сайте омской школы № 144 появилось сообщение о смерти девятиклассницы Александры. Ранее сообщалось, что подросток умерла 9 марта, предположительно, из-за осложнений после гриппа. В прокуратуре уточнили, что 6 марта девочке вызывали скорую помощь, однако подобранное лечение не помогло. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности».

В образовательном учреждении рассказали, что девочка активно участвовала в жизни школы.

– Александра была яркой звездочкой нашего коллектива. Она активно участвовала в жизни школы: являлась членом волонтерского отряда «ДобруБыть», занимала значимое место в ученическом самоуправлении, а также была участником детского объединения «Союз Будущего», – говорится в некрологе. – Талантливая и творческая, Александра неоднократно добивалась успехов в различных конкурсах.

Школьница занималась в школьном театре и читала стихи. Педагоги и сверстники отмечают такие качества Александры, как искренность, открытость и готовность прийти на помощь.