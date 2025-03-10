Шамил Шихмирзаев заявил, что не будет заявляться на федеральный аукцион.

Появились новые подробности об аукционе на право застройки частного сектора в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в рамках федеральной программы комплексного развития территорий. Как уже сообщалось, торги планируют провести 9 апреля. Начальная стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей. В рамках застройки этой локации предполагается снести порядка 500 частных домов.

Ранее предполагалось, что на аукцион заявится владелец компании «Промстройкомплект-сервис» Шамил Шихмирзаев. По крайней мере, сам бизнесмен обозначал свои планы на этот объект два года назад. Но, судя по всему, сейчас приоритеты изменились.

– Мы не планируем заявляться на этот федеральный аукцион. Раньше мы действительно планировали принять участие. Но сейчас не та ситуация, – заявил бизнесмен «Омск-информу».

Предприниматель занимается застройкой соседнего квартала «Северное сияние», в границах улиц 1-я Северная, Орджоникидзе, 7-я Северная, Герцена. Можно предположить, что на этот земельный участок зайдет федеральный девелопер. Какой-либо конкретной информации на этот счет не поступало.