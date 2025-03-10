Судя по всему, работы стартуют нынешним летом.
В Омске объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена.
Заявки начнут принимать до 4 апреля, а сами торги намечены на 9 апреля. Договор с победителем заключат не позднее 30 дней со дня размещения протокола о результатах аукциона. Начальная цена составит 1,3 млрд рублей, а шаг аукциона – 39 млн рублей. Судя по всему, работы начнутся летом.
Напомним, что в этой локации планируется снести 472 частных дома, три многоэтажки и 16 зданий различного назначения. Уже известно, что на аукцион заявится известный строитель Шамил Шихмирзаев, владеющий компанией «Промстройкомплект-сервис». Он занимается застройкой соседнего квартала «Северное сияние», в границах улиц 1-я Северная, Орджоникидзе, 7-я Северная, Герцена.