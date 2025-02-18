Шамил Шихмирзаев заявил «Омск-информу», что разрешение на строительство еще не получено.
Появились свежие подробности строительства элитного жилого комплекса в границах улиц 6-я Северная, Осоавиахимовская, 5-я Северная и Тарская в центре Омска. Ранее сообщалось, что проект получил положительное заключение экспертизы. Документ выдал 12 февраля омский «Экспертно-проектный центр».
Застройщиком выступает компания «Нордстрой», соучредителем которой является Элина Шихмирзаева. Инвестором проекта стал Шамил Шихмирзаев.
Предприниматель пояснил «Омск-информу», что для начала следует получить разрешение на строительство. Работы начнутся весной.
– Мы только получили положительное заключение экспертизы. Теперь предстоит регистрация в Государственной экспертизе строительного надзора. Думаю, что строительство начнется не раньше апреля, – рассказал редакции Шихмирзаев.
Отметим, что элитный жилой микрорайон возведут на месте частного сектора, который еще нужно расселить. На первом этапе построят 9-этажный дом, на втором – два 12-этажных дома. Эти многоэтажки станут продолжением жилого комплекса «Северное сияние», строительство которого началось в 2018 году.