Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Возводит три многоэтажки компания предпринимателя Шамила Шихмирзаева.

В Омске стартует строительство жилого комплекса в границах улиц 6-я Северная – Осоавиахимовская. Первый этап проекта получил положительное заключение экспертизы.

Проект подготовили три организации: «Первый проектный» и «Промбезопасность» из Омска, а также «Теплотехнические системы» из Новосибирска.

Строительством занимается омское ООО «Нордстрой» Шамила Шихмирзаева. По документам единственным учредителем организации является дочь строителя, Элина Шихмирзаева. Проект ранее одобрили городской и областной советы.

Ранее компания «Нордстрой» выкупила все участки с полуразрушенными частными домами и подготовила проект благоустроенного современного жилого комплекса с паркингами. На первом этапе построят 9-этажный дом, на втором – два 12-этажных дома. В домах запроектирована 421 квартира общей площадью 23,9 тыс. кв. м. 

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·Экономика/Бизнес

Возводит три многоэтажки компания предпринимателя Шамила Шихмирзаева.

В Омске стартует строительство жилого комплекса в границах улиц 6-я Северная – Осоавиахимовская. Первый этап проекта получил положительное заключение экспертизы.

Проект подготовили три организации: «Первый проектный» и «Промбезопасность» из Омска, а также «Теплотехнические системы» из Новосибирска.

Строительством занимается омское ООО «Нордстрой» Шамила Шихмирзаева. По документам единственным учредителем организации является дочь строителя, Элина Шихмирзаева. Проект ранее одобрили городской и областной советы.

Ранее компания «Нордстрой» выкупила все участки с полуразрушенными частными домами и подготовила проект благоустроенного современного жилого комплекса с паркингами. На первом этапе построят 9-этажный дом, на втором – два 12-этажных дома. В домах запроектирована 421 квартира общей площадью 23,9 тыс. кв. м. 

1623