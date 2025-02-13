Депутаты горсовета выступают за сохранение лечебного назначения территории, но пока непублично.

После заседания комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования председатель комитета Дмитрий Лицкевич высказался о застройке санатория «Рассвет» возле моста у Телецентра элитным жильем.

Застройщик, компания «Глоракс», не скрывает, что намерена снести существующие здания лечебницы и возвести десять домов переменной этажности. В этой локации запланированы детсады и школы, современный фитнес-центр с минеральными скважинами и даже пляжем.

Однако депутаты выступают против сноса санатория и вырубки уникальных посадок на этой территории. Кроме того, дорожная инфраструктура может не справиться с появлением нового ЖК возле моста у Телецентра.

– Мы провели несколько рабочих встреч в горсовете и в департаменте архитектуры, много спорили по этому поводу. На данный момент это зона медицинских учреждений. Но собственник может заявиться на комплексное развитие территории и в принудительном порядке изменить назначение земельного участка, – сказал Лицкевич «Омск-информу». – Планируется ввести более 100 тыс. кв. м жилья. Мы понимаем, что дорожная развязка возле моста у Телецентра не справится с нагрузкой. Я за сохранение природной территории и профилактория.

В ближайшее время инициативная группа депутатов намерена обнародовать свое предложение сохранить лечебное назначение «Рассвета». Ранее этими землями владела предпринимательница Натела Полежаева, которая продала их застройщику из-за многомиллионных долгов.