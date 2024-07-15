Компания «Глоракс Групп» приобрела участок у моста возле Телецентра. Она намерена возводить жилье.

В Омск зашел крупный московский столичный застройщик, компания «Глоракс Групп». О серьезных планах фирмы свидетельствует то обстоятельство, что в июне нынешнего года зарегистрирован омский филиал, юрлицо ООО «Специализированный застройщик «Глоракс-Омск Заозерная».

В июне организация выкупила участок в 37 тысяч квадратных метров у моста возле Телецентра, между зданиями санатория «Рассвет» и НПО «Мостовик». Судя по всему, компания, собственником которой Андрей Биржин, намерена возводить жилье.

- Да, есть планы на строительство жилья, однако детали разглашать пока не можем, пока все не оформлено», - приводит «СуперОмск» слова представителя «Глоракс Групп».

Известно, что крупная компания специализируется на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Объекты организации возводятся в Москве, Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Мурманске, Туле, Самаре, Перми и Красноярске.