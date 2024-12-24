Компания «Глоракс» намерена реконструировать прилегающую к «Рассвету» улицу и построить школу.

На заседании архитектурного-градостроительного совета застройщик, московская компания «Глоракс», рассказал о деталях строительства жилого комплекса на месте санатория «Рассвет». Ранее «Омск-информ» сообщал, что в этой локации возле моста у Телецентра возведут десять многоквартирных домов переменной этажности. Запланированы также детсады и школы.

ЖК «Глоракс Заозерная» расположится поблизости с университетом СибАДИ и улицей 70 лет СибАДИ. Общая площадь квартир – 117 600 квадратных метров. Согласно расчетным показателям, в микрорайоне поселятся 3900 человек.

Представители компании уточнили, что разработали четыре возможных варианта транспортной доступности и остановились на одном. Согласно ему, было решено за счет компании реконструировать улицу 70 лет СибАДИ и установить светофорный объект на проспекте Мира.

– Мы разработали четыре возможных варианта транспортной доступности и остановились на одном, который проектный институт, работавший с нами, посчитал наиболее эффективным и наиболее экономически целесообразным. Это расширение, частичная реконструкция улицы 70 лет СибАДИ и светофорный объект на проспекте Мира со стрелкой налево со стороны центра города, – рассказал представитель «Глоракса» Степан Аверин.

Кроме того, инвестор планирует разбить сквер в центральной части ЖК, стараясь сохранить озеленение, которое уже присутствует. По этой причине вторая линия застройки не будет иметь под собой стилобата и подземного паркинга. А парковку вынесут за территорию. Также в этой локации сохранилась скважина с минеральной водой, которую планируют восстановить и создать современный фитнес-центр с минеральными ваннами.

– На территории нашего комплекса существовали скважины с минеральной водой, которые мы на текущий момент обследовали. И выявили, что одна скважина полностью уничтожена и не подлежит восстановлению, – поделился Аверин. – А за вторую мы можем побороться. И мы бы хотели очень это сделать для того, чтобы фитнес-центр, который будет располагаться в нашем комплексе, был обеспечен минеральными ваннами.

Представители также рассказали, что собой будет представлять первая линия застройки. Помимо жилых застроек, на этой линии будут располагаться парковочные места и коммерческие помещения.

– Первая линия ЖК включает в себя высотные застройки, формируя речной фасад. Стилобат будет располагаться под дворами первой линии. Там мы разместим парковочные места. А в зоне, ориентированной на набережную, у нас будут коммерческие помещения, – поделилась подробностями глава управления проектирования компании Любовь Арнаутова.

Представители инвестора сообщили, что по нормативам местного индустриального проектирования потребуется разместить 373 школьника и 196 дошкольников. Земельный участок этого сделать не позволяет. Однако рядом есть детсады, в которых имеются 100 дополнительных мест, и школа, которая может принять 150 учеников.

– Нами получено письмо от департамента образования о том, что они принимают наш проект учебного учреждения, рассчитанного на 340 мест. То есть это 100 дошкольников и 240 школьников. Мы с этим можем идти и, прошу обратить внимание, за свой счет это реализовывать, – добавил Аверин.

Компания также предложила благоустроить набережную за свой счет. По плану на ней будут располагаться несколько пляжей и молодежная площадка. Подмостовое пространство тоже не останется без внимания. Представители заверили, что хорошо проработали летний и зимний сценарии, а также учли возможное половодье.

В ходе обсуждения члены совета высказали опасения, что для реализации проекта придется вырубить сосновый лес, расположенный на территории будущего ЖК. Архитекторы призвали компанию отказаться от типового проектирования, чтобы солидный жилой микрорайон не напоминал муравейник. Компании предложили внести изменения в генплан, чтобы в дальнейшем не возникло проблем, так как сейчас многие инженерные сооружения на нем не отображены.

По итогам заседания принято решение, что проект находится на ранней стадии и необходимо закрыть множество вопросов, в том числе привести в порядок градостроительную документацию по этому участку. Тем не менее у компании есть достаточно времени, чтобы вникнуть в проблемы, которые в первую очередь касаются транспортной структуры и экологии. Однако на данный момент обе стороны готовы к сотрудничеству.