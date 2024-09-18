Концепцию комплексного развития территории бывшего санатория «Рассвет» одобрили на заседании областного градсовета.

На вчерашнем заседании областного архитектурно-градостроительного совета, помимо трех проектов от известных омских застройщиков, также рассматривалась концепция комплексного развития территории бывшего санатория «Рассвет» от московского девелопера «Глоракс». Компания намерена построить жилой комплекс на берегу Иртыша неподалеку от моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Судя по эскизу, появившемуся в телеграм-канале главы областного Минстроя Александра Рашко, столичный инвестор намерен возвести не менее десятка многоквартирных домов переменной высотности. Также девелопер поучаствует в строительстве социальной инфраструктуры.

– Все застройщики, которые планируют возводить новое жилье в Омске, участвуют в строительстве детских садов и школ или в обязательном порядке делают инфраструктурный взнос на строительство социальных объектов, – отметил Рашко.

По поводу новых жилых комплексов, рассмотренных на заседании архсовета, министр заявил, что «регион получит современную инфраструктуру, нужную людям».