Пустырь на улице Кемеровской планирует освоить «Трест № 4». Компании разрешили строительство.
На сегодняшнем заседании архитектурно-градостроительного совета Омской области были рассмотрены проекты строительства трех многоквартирных домов в Омске. Их планируют возводить известные в городе компании.
Так, «Трест № 4» заявил о строительстве ЖК «Кемеровский» на одноименной улице. Застройщик планирует освоить пустырь и превратить его в комфортную среду для проживания. В новом доме предполагается 110 квартир.
– Это будет 13-этажная высотка с фасадами из современных отделочных материалов, двухуровневой автопарковкой, благоустройством и детской площадкой, защищенной зелеными насаждениями, – сообщили в облправительстве. – Совет рекомендовал выдать разрешение на строительство этого жилищного комплекса.
Положительное заключение совета также получили проекты многоквартирного дома в поселке Биофабрика (застройщик – СМУ-10) и 9-этажки в Советском округе («Трест Железобетон»).