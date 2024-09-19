Вице-президент по развитию компании «Глоракс» Денис Лебедев раскрыл детали амбициозного проекта.

Стали известны некоторые подробности строительства московским застройщиком «Глоракс» нового микрорайона в Омске. Ранее сообщалось, что инвестор намерен возвести на территории санатория «Рассвет», возле моста у Телецентра, десять многоквартирных домов переменной этажности. Запланированы также детсады и школы.

Основная интрига – судьба санатория «Рассвет», расположенного в этой локации. Как пояснил «Омск-информу» вице-президент по развитию компании Денис Лебедев,все постройки предусмотрены под снос.

– Как инвестор масштабного проекта, применяющий комплексный подход при его реализации, мы намерены вдохнуть новую жизнь в территорию. Участок отведен под редевелопмент и новое строительство, в таких случаях, как правило, проектом предусмотрен демонтаж диссонирующих с современной архитектурой объектов. Заброшенные строения бывшего санатория «Рассвет» не станут исключением, – сообщил Лебедев редакции.

Однако инвестор намерен воссоздать нечто подобное.

– Оздоровительная функция частично сохранится, получив более актуальное воплощение. В рамках проекта ЖК планируется возвести фитнес-клуб на 1000–1500 кв. м, где также можно получить оздоровительные услуги. К примеру, там появятся различные ванные с лечебной водой из источника на участке, – отметил представитель инвестора.

Санаторий «Рассвет» существовал как зарегистрированное лечебно-оздоровительное учреждение с 2008 года. Руководила им Натела Полежаева, которая приобрела объект, когда была замужем за сыном тогдашнего губернатора. В последние пару лет она банкротилась и то выставляла «Рассвет» на продажу за 366 млн рублей, то собиралась перестраивать его под военный госпиталь. На данный момент предпринимательница оказалась недоступна для комментариев, вероятно, сменив номер телефона.