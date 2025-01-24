Компании, взявшейся за изготовление новой светящейся таблички, понадобилось 1,5 года, чтобы уладить все формальности.

Стало известно, на каком этапе находится возвращение легендарной вывески «Радость» на крышу дома №31 по проспекту Маркса. Как рассказали «Омск-информу» в компании «Брусника», взявшейся за реализацию проекта на собственные средства, осталось сделать закладные на крыше дома, установить светящиеся буквы и подключить устройство. На установку надписи потребуется около 10 дней.

Сергей Шелест пояснил, что надпись препятствовала реконструкции здания. Но вскоре выяснилось, что вернуть табличку на место в первозданном виде не получится: деревянное основание насквозь прогнило, а железная обшивка проржавела. Тогда надпись решили заменить на новую, а старая Как ранее сообщалось, вывеска с дома исчезла 19 июня прошлого года. Сначала мэр Омскапояснил, что надпись препятствовала реконструкции здания. Но вскоре выяснилось, что вернуть табличку на место в первозданном виде не получится: деревянное основание насквозь прогнило, а железная обшивка проржавела. Тогда надпись решили заменить на новую, а старая пролежала все лето во дворе той самой многоэтажки, на крыше которой простояла десятки лет.

Недавно на производстве в Омске уже изготовили буквы, смонтировали подсветку, приготовили форму, к которой эти литеры потом прикрепят. Новая вывеска состоит из металлокаркаса и объемных букв из алюминия.

– Новая надпись будет легче и прослужит гораздо дольше той, которая была, – лет 100 точно. Технология, которую мы применяем, старая. Новые вывески по этой технологии уже никто не делает. Мы возрождаем старое мастерство, – рассказывал производитель.

Длина надписи составит 20 м, высота – 2,5 м, масса – 150 кг. При изготовлении производитель учитывал ветровую нагрузку на конструкцию и перепады температуры, характерные для Омска. На все работы потребовалось 2 млн рублей. На подсветку скинулись Skuratov Coffee и жители города. Точная дата установки «Радости» пока не известна, но вывеска вернется туда уже этой зимой.

На реализацию этого проекта потребовалось 1,5 года. По словам руководителя PR группы « Брусники » Сергея Ермака, самым сложным оказалось не изготовить табличку с буквами, а наладить организационные процессы и переговоры.

– Сначала казалось, чего проще – взять вывеску, исследовать ее, посмотреть, можно ли восстановить, если можно – восстановить, если нельзя – произвести элементы заново, потом поставить на крышу и зажечь. Изначально казалось, что это дело нескольких месяцев. Потом оказалось, что вывеска никому не принадлежит. Чтобы все было по закону, нужно было кому-то поставить ее на баланс. Начали договариваться с жильцами дома, с управляющей компанией, – рассказал Сергей Ермак.

Чтобы получить доступ на крышу здания и исследовать состояние надписи, потребовалось полгода. После этого нужно было договориться с мэрией, потом с производителем, чтобы определить, какой должна быть вывеска, из каких материалов, с какой подсветкой.

– Когда мы спросили, каким цветом она горела, нам сказали, что вроде красным. И то мы до конца не уверены, – отметил Ермак.

Представитель компании уточнил, что после установки « Радость » будет автоматически загораться при наступлении сумерек и отключаться утром после рассвета.