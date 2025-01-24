Компании, взявшейся за изготовление новой светящейся таблички, понадобилось 1,5 года, чтобы уладить все формальности.
Стало известно, на каком этапе находится возвращение легендарной вывески «Радость» на крышу дома №31 по проспекту Маркса. Как рассказали «Омск-информу» в компании «Брусника», взявшейся за реализацию проекта на собственные средства, осталось сделать закладные на крыше дома, установить светящиеся буквы и подключить устройство. На установку надписи потребуется около 10 дней.
Как ранее сообщалось, вывеска с дома исчезла 19 июня прошлого года. Сначала мэр Омска Сергей Шелест пояснил, что надпись препятствовала реконструкции здания. Но вскоре выяснилось, что вернуть табличку на место в первозданном виде не получится: деревянное основание насквозь прогнило, а железная обшивка проржавела. Тогда надпись решили заменить на новую, а старая пролежала все лето во дворе той самой многоэтажки, на крыше которой простояла десятки лет.
Недавно на производстве в Омске уже изготовили буквы, смонтировали подсветку, приготовили форму, к которой эти литеры потом прикрепят. Новая вывеска состоит из металлокаркаса и объемных букв из алюминия.
– Новая надпись будет легче и прослужит гораздо дольше той, которая была, – лет 100 точно. Технология, которую мы применяем, старая. Новые вывески по этой технологии уже никто не делает. Мы возрождаем старое мастерство, – рассказывал производитель.
Длина надписи составит 20 м, высота – 2,5 м, масса – 150 кг. При изготовлении производитель учитывал ветровую нагрузку на конструкцию и перепады температуры, характерные для Омска. На все работы потребовалось 2 млн рублей. На подсветку скинулись Skuratov Coffee и жители города. Точная дата установки «Радости» пока не известна, но вывеска вернется туда уже этой зимой.
На реализацию этого проекта потребовалось 1,5 года. По словам руководителя PR группы «Брусники» Сергея Ермака, самым сложным оказалось не изготовить табличку с буквами, а наладить организационные процессы и переговоры.
– Сначала казалось, чего проще – взять вывеску, исследовать ее, посмотреть, можно ли восстановить, если можно – восстановить, если нельзя – произвести элементы заново, потом поставить на крышу и зажечь. Изначально казалось, что это дело нескольких месяцев. Потом оказалось, что вывеска никому не принадлежит. Чтобы все было по закону, нужно было кому-то поставить ее на баланс. Начали договариваться с жильцами дома, с управляющей компанией, – рассказал Сергей Ермак.
Чтобы получить доступ на крышу здания и исследовать состояние надписи, потребовалось полгода. После этого нужно было договориться с мэрией, потом с производителем, чтобы определить, какой должна быть вывеска, из каких материалов, с какой подсветкой.
– Когда мы спросили, каким цветом она горела, нам сказали, что вроде красным. И то мы до конца не уверены, – отметил Ермак.
Представитель компании уточнил, что после установки «Радость» будет автоматически загораться при наступлении сумерек и отключаться утром после рассвета.
На данном этапе компания собирает исторические видеозаписи, на которых присутствует вывеска. Отправлять видео горожане могут на электронную почту: pr@brusnika.ru