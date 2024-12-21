Легендарная советская вывеска на доме по проспекту Маркса переживает второе рождение.
На производстве в Омске изготавливают буквы, монтируют подсветку и подготавливают ферму, к которой прикрепят легендарную вывеску «Радость». В ближайшее время на крыше дома № 31 по проспекту Маркса смонтируют закладные, которые будут надежно удерживать конструкцию, сообщил мэр города Сергей Шелест.
Восстанавливаемая вывеска будет состоять из металлокаркаса и объемных букв из алюминия, с внутренней подсветкой. Длина вывески составит 20 метров, высота 2,5 метра, масса конструкции – 150 килограммов.
– При изготовлении вывески производитель учитывал ветровую нагрузку на конструкцию и перепады температуры, характерные для нашего города. Подсветка надписи будет автоматически загораться при наступлении сумерек и отключаться утром, – пояснил мэр.
Добавим, что проект восстановления вывески «Радость», любимой многими поколениями омичей, финансируется крупной строительной компанией, возводящей новый квартал на Левобережье.