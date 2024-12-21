Омск-Информ
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·Общество

Легендарная советская вывеска на доме по проспекту Маркса переживает второе рождение.

На производстве в Омске изготавливают буквы, монтируют подсветку и подготавливают ферму, к которой прикрепят легендарную вывеску «Радость». В ближайшее время на крыше дома № 31 по проспекту Маркса смонтируют закладные, которые будут надежно удерживать конструкцию, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Восстанавливаемая вывеска будет состоять из металлокаркаса и объемных букв из алюминия, с внутренней подсветкой. Длина вывески составит 20 метров, высота 2,5 метра, масса конструкции – 150 килограммов.

– При изготовлении вывески производитель учитывал ветровую нагрузку на конструкцию и перепады температуры, характерные для нашего города. Подсветка надписи будет автоматически загораться при наступлении сумерек и отключаться утром, – пояснил мэр.

Добавим, что проект восстановления вывески «Радость», любимой многими поколениями омичей, финансируется крупной строительной компанией, возводящей новый квартал на Левобережье.

·Общество

Легендарная советская вывеска на доме по проспекту Маркса переживает второе рождение.

На производстве в Омске изготавливают буквы, монтируют подсветку и подготавливают ферму, к которой прикрепят легендарную вывеску «Радость». В ближайшее время на крыше дома № 31 по проспекту Маркса смонтируют закладные, которые будут надежно удерживать конструкцию, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Восстанавливаемая вывеска будет состоять из металлокаркаса и объемных букв из алюминия, с внутренней подсветкой. Длина вывески составит 20 метров, высота 2,5 метра, масса конструкции – 150 килограммов.

– При изготовлении вывески производитель учитывал ветровую нагрузку на конструкцию и перепады температуры, характерные для нашего города. Подсветка надписи будет автоматически загораться при наступлении сумерек и отключаться утром, – пояснил мэр.

Добавим, что проект восстановления вывески «Радость», любимой многими поколениями омичей, финансируется крупной строительной компанией, возводящей новый квартал на Левобережье.