·Общество

Легендарная вывеска «Радость» в Омске будет работать еще 18 лет

За первый год светодиодная подсветка вывески «намотала» электричества всего на 16 тысяч рублей.

Собранных омичами денег хватит как минимум на 18 лет работы легендарной вывески «Радость», расположенной на доме № 31 на проспекте Маркса. Восстановленную советскую конструкцию открыли год назад.

Поскольку все работы по воссозданию вывески взяла на себя крупная строительная компания «Брусника», все средства, собранные омичами на «Радость» (около 300 тыс. рублей), пойдут на оплату электроэнергии, питающей светодиодную подсветку конструкции. За первый год подсветка «намотала» электричества на 16 213 рублей. Соответственно, при нынешних тарифах на электроэнергию денег хватит на 18 лет работы вывески.

