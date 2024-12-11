Омск-Информ
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·Промышленность

Появилась видеозапись этого процесса.
В Омске начали изготавливать новую вывеску «Радость». «Брусника» сняла 20-секундное видео, которое показывает этот процесс.
– На видео, конечно, лишь полбуквы из семи, но все-таки, – сообщили в компании.
Напомним, возвращение «Радости» на крышу дома № 31 на проспекте Маркса в Омске планируется этой зимой.
·Промышленность

Появилась видеозапись этого процесса.
В Омске начали изготавливать новую вывеску «Радость». «Брусника» сняла 20-секундное видео, которое показывает этот процесс.
– На видео, конечно, лишь полбуквы из семи, но все-таки, – сообщили в компании.
Напомним, возвращение «Радости» на крышу дома № 31 на проспекте Маркса в Омске планируется этой зимой.