Омск-Информ
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·Общество

Установка вывески затянулась из-за бюрократии.
Возвращение вывески «Радость» на крышу дома № 31 на проспекте Маркса в Омске оттянули бюрократические проволочки. Однако, как сообщили вчера в компании «Брусника», все договоры наконец подписали.
– Пока мы ориентируемся на диапазон 15 декабря – 15 января, – рассказали «Омск-информу» в «Бруснике» о дате установки вывески.
Ранее сообщалось, что новая вывеска, идентичная старой, займет свое место в октябре. Старая же настолько сгнила и покрылась ржавчиной, что ее признали металлоломом.
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·Общество

Установка вывески затянулась из-за бюрократии.
Возвращение вывески «Радость» на крышу дома № 31 на проспекте Маркса в Омске оттянули бюрократические проволочки. Однако, как сообщили вчера в компании «Брусника», все договоры наконец подписали.
– Пока мы ориентируемся на диапазон 15 декабря – 15 января, – рассказали «Омск-информу» в «Бруснике» о дате установки вывески.
Ранее сообщалось, что новая вывеска, идентичная старой, займет свое место в октябре. Старая же настолько сгнила и покрылась ржавчиной, что ее признали металлоломом.
1065