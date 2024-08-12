На крыше дома на проспекте Маркса установят точную копию вывески, оригинальную ждет печальная участь.
РИА «Омск-информ» выяснило судьбу оригинальной вывески магазина «Радость», которую решили не реставрировать, а заменить на новую. Как выяснилось, вывеска лежит во дворе дома № 31 по проспекту Маркса, на крыше которого раньше и располагалась.
Сейчас она больше похожа на груду металла и дерева, которую собираются утилизировать. В мэрии корреспонденту РИА «Омск-информ» подтвердили, что, по сути, это уже металлолом.
Напомним, сегодня стало известно, что вывеска не подлежит реставрации. Материалы, из которых ее изготовили, пришли в негодность: дерево сгнило а метал проржавел. Вместо реставрации планируется изготовить новую, идентичную старой «Радость». Ее поставят на прежнее место в октябре.