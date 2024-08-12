Омск-Информ
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·Общество

Выглядеть она будет так же, как старая.
Вывеска магазина «Радость» в Омске оказалась не подлежащей реставрации. Как сообщили в мэрии, металл проржавел, деревянная основа прогнила, а крепления обветшали. Подсветка также не работает. Вместо реставрации компания «Брусника» изготовит новую вывеску.
– Новая конструкция полностью соответствует историческим параметрам: длина композиции составляет 21 метр, высота – 2,5 метра. Для изготовления букв использованы стальные трубы, композит со светодиодными модулями, алюминий и наружный рассеиватель. Такое решение устойчиво к погодным условиям. Толщина каждой буквы составляет порядка 10 сантиметров, – отметили в мэрии.
Вывеску уже заканчивают изготавливать. Собранные горожанами с помощью команды Skuratov Coffee средства пойдут на оплату электроэнергии для подсветки «Радости». По предварительным расчетам, суммы хватит на 10 лет.
·Общество

Выглядеть она будет так же, как старая.
Вывеска магазина «Радость» в Омске оказалась не подлежащей реставрации. Как сообщили в мэрии, металл проржавел, деревянная основа прогнила, а крепления обветшали. Подсветка также не работает. Вместо реставрации компания «Брусника» изготовит новую вывеску.
– Новая конструкция полностью соответствует историческим параметрам: длина композиции составляет 21 метр, высота – 2,5 метра. Для изготовления букв использованы стальные трубы, композит со светодиодными модулями, алюминий и наружный рассеиватель. Такое решение устойчиво к погодным условиям. Толщина каждой буквы составляет порядка 10 сантиметров, – отметили в мэрии.
Вывеску уже заканчивают изготавливать. Собранные горожанами с помощью команды Skuratov Coffee средства пойдут на оплату электроэнергии для подсветки «Радости». По предварительным расчетам, суммы хватит на 10 лет.