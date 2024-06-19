Омичи не на шутку обеспокоились пропажей советского топонимического раритета. В мэрии успокоили горожан.

Омичи не на шутку обеспокоились пропажей советского топонимического раритета. В мэрии успокоили горожан.

Сегодня, 19 июня, жители Омска заметили пропажу вывески «Радость» с дома на улице Маркса, 31, где находился магазин с одноименным названием. Знакомые каждому горожанину буквы исчезли. Об этом сообщается в телеграм-канале «Не мэр Омска». Жители высказали самые разные версии, и самая щадящая, что вывеску могли убрать для реконструкции.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В 2019 году из-за изменений правил о рекламе в Омске вывеску также могли демонтировать, но благодаря неравнодушным жителям ее сохранили. Омичам удалось доказать уникальность таблички, ставшей одной из городских примет, достопримечательностей.

В администрации города заявили, что вывеску вернут на место после ремонта крыши. И добавили, что «думают над ее судьбой вместе с меценатами».