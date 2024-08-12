Омск-Информ
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·Общество

На нее потратят около 2 млн рублей.
«Брусника» потратит на изготовление новой вывески «Радость» в Омске около 2 млн рублей. Как сообщает «НГС55», еще 200 тысяч собрали Skuratov Coffee и жители города на подсветку.
Напомним, сегодня стало известно, что старая вывеска не подлежит реставрации. Вместо нее сделают новую, которая будет выглядеть точно так же. Ее планируют установить на крыше здания в октябре.
Отметим, что старая «Радость» превратилась в груду металлолома. Сейчас она лежит во дворе дома.
1312
·Общество

На нее потратят около 2 млн рублей.
«Брусника» потратит на изготовление новой вывески «Радость» в Омске около 2 млн рублей. Как сообщает «НГС55», еще 200 тысяч собрали Skuratov Coffee и жители города на подсветку.
Напомним, сегодня стало известно, что старая вывеска не подлежит реставрации. Вместо нее сделают новую, которая будет выглядеть точно так же. Ее планируют установить на крыше здания в октябре.
Отметим, что старая «Радость» превратилась в груду металлолома. Сейчас она лежит во дворе дома.
1312