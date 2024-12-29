Наставник после операции на колене сравнил себя с робокопом.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил «Омск-информу» на вопрос о состоянии своего здоровья. 12 декабря наставник приехал в Омск, но был вынужден вернуться на родину, поскольку недавно перенес операцию на колене, из-за которой не мог выходить на лед. Исполнять обязанности главного тренера он оставил своего помощника Дэйва Барра и уехал к лечащему врачу. Но, как и обещал, вернулся в Омск и с 26 декабря находится с командой.

– Отъездов больше не планирую. Я получил от доктора разрешение. Дело в том, что сроки были конкретные. Я не мог никак пропустить этот визит. Спустя 4 месяца необходимо было лично присутствовать на приеме у хирурга. У меня замечательный врач, все прошло отлично. Рана зажила. Но если вы спросите, чувствую ли я себя великолепно, я вам скажу, что марафон пробежать пока не готов, мне нужно нарастить мышцы, – рассказал Ги Буше.

Он также отметил, что сейчас чувствует себя как робокоп, потому что ему полностью убрали колено и заменили на новое. Это была сложная операция, и сейчас все ощущается по-новому, поэтому Буше нужно время для того, чтобы привыкнуть кататься.

– Обычно я лишь стою на льду, но здорово, что я главный тренер, поэтому могу работать руками и ртом. И этого достаточно, – смеясь добавил тренер.

После возвращения Ги Буше в Омск «‎Авангард» победил «‎Ладу» со счетом 7:6 ‎после поражения в Тольятти. Ближайший матч омичи проведут 30 декабря на «‎G-Drive Арене» против магнитогорского «‎Металлурга»‎‎.