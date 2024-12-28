«Ястребы» обыграли гостей со счетом 7:6.

Сегодня, 28 декабря, в Омске прошел домашний матч между «Авангардом» и «Ладой» из Тольятти. Игра завершилась победой омского клуба.

В первом периоде сразу же развернулась ожесточенная борьба. «Ястребы» открыли счет, да так, что забили сразу два гола подряд. Затем гости забросили омичам ответную шайбу. Однако «Авангард» не остался в долгу и забил еще один гол. Но игроки «Лады» не сидели на месте и забросили еще одну шайбу в ворота омичей. Период завершился со счетом 3:2.

Во втором периоде «Лада» забила гол и сравняла счет до 3:3. Константин Окулов, который играл первый матч за «Авангард», забросил сразу две шайбы подряд. После чего «ястребы» забили еще один гол и вырвались вперед. «Лада» не осталась в долгу и забила ответный гол. На перерыв ушли со счетом 6:4.

В начале третьего периода гости забили гол «ястребам». «Авангард» забросил ответную шайбу, после чего получил еще один гол в свои ворота. Игра завершилась со счетом 7:6. Это была первая победа «Авангарда», когда на матче присутствовал новый главный тренер Ги Буше.