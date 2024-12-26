Ранее обязанности главного тренера исполнял Дэйв Барр.

Сегодня в телеграм-канале Allhockey.ru появилось видео с тренировки главного тренера омского «Авангарда» Ги Буше. Сообщается, что специалист, как и обещал во время своего приезда в Омск 12 декабря, вернулся из Северной Америки. Там он проходил реабилитацию после операции на колене. Во время его отсутствия исполняющим обязанности главного тренера был оставлен Дэйв Барр.

Новички команды, нападающий Константин Окулов и защитник Евгений Кулик, также присоединились к тренировкам.

До нового года омичи проведут двухматчевую серию на «G-Drive Арене»: 28 декабря против тольяттинской «Лады» и 30 декабря против магнитогорского «Металлурга».