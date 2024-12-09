Уровень цинизма, с которым взималась «финансовая помощь» в ведомстве, шокировал даже опытных силовиков. Суммы достигли десятков миллионов.

На сегодняшнем брифинге по противодействию коррупции руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области Михаил Зайцев признался «Омск-информу», что шокирован масштабами взяток в резонансном деле «чиновников Минтруда». Ранее редакция рассказывала о новом уголовном деле, которое заведено силовиками, но фамилия пока не раскрывается.

Всего по результатам проверки признаны противозаконными действия 30 государственных служащих министерства и руководителей подведомственных учреждений. Возбуждено и расследуется 21 уголовное дело. Фигуранты дела «наваривались» на ремонте и обслуживании социальных учреждений.

– Мы сами удивились. Первое дело мы возбуждали по Пушкинскому интернату. Начали с подведомственных учреждений Минтруда, а потом заинтересовало и руководство ведомства, – пояснил представитель омского Следкома. – Ситуация была крайне запущенной. Факты получения «откатов» на ремонт и обслуживание подведомственных учреждений были поставлены на поток. Расследование идет. Думаю, будет раскрыт еще один эпизод преступления.

Уголовное дело экс-главы Минтруда Владимира Куприянова омские силовики не комментируют, поскольку его изъял центральный аппарат Следкома. Однако уже сейчас можно говорить, что масштабы взяток достигли десятков миллионов рублей.

Как рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Омской области Евгений Зобенко, один из глав подведомственных учреждений хранил наличные деньги для «откатов» в отдельной квартире.

– Чтобы вы понимали масштабы взяток, один из директоров для хранения «откатов» в евро и долларах снимал квартиру в Москве. Деньги хранились в коробках. Уровень цинизма вызывал обескураженность, – подчеркнул представитель прокуратуры.

Дело «чиновников Минтруда» началось с ареста экс-главы ведомства Владимира Куприянова. Его задержали 6 июня и этапировали в столицу по обвинению в получении взяток. По версии следствия, будучи чиновником областного правительства, обвиняемый получал мзду от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний с 2018 по 2023 год носил «откаты» тогдашнему министру труда. И, попавшись за мелкие «огрехи», сдал своего покровителя силовикам. Куприянов находится в СИЗО до 4 февраля. Еще одним фигурантом уголовного дела о взятках стала бывшая подчиненная Владимира Куприянова, руководитель департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежда Крапива.

По версии силовиков, чиновники ведомства покровительствовали директорам ряда подведомственных Минтруду учреждений. На передаче мзды «погорели» директора интернатов в Омском, Марьяновском и Любинском районах. Особенно «отличился» глава Такмыкского дома-интерната в Большереченском районе Николай Носковец, который поселил в квартиру своей подопечной знакомую. На него завели сразу два уголовных дела: за получение взятки и превышение должностных полномочий.