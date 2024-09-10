Директора омского психоневрологического интерната Владимира Метлицкого обвиняют в махинациях со служебным автомобилем.

В Омске продолжает набирать обороты скандальная история с чиновниками Минтруда и подведомственных учреждений.

На этот раз силовики «взяли» директора автономного учреждения «Омский дом-интернат» Владимира Метлицкого. Его и неких неназванных должностных лиц министерства труда и социального развития Омской области подозревают в совершении преступления по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий группой лиц».

По версии следствия, фигуранты приобрели за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль стоимостью 3,365 млн рублей и передали его в оперативное управление другому казенному социальному учреждению.

Как уточнил «Омск-информу» пресс-секретарь Омского областного суда Аскер Абишов, директору дома-интерната в Куйбышевском районном суде 6 сентября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия.

Что интересно, Метлицкий возглавляет учреждение с 1993 года. В 2018 году Метлицкого признавали виновным по ч. 3. ст. 160 УК РФ – присвоение денег с использованием служебного положения. Доказано, что руководитель сам себе назначал премии на общую сумму 20 тыс. рублей. Метлицкий тогда получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев и усидел в кресле директора.

Стоит отметить, что эта история на самом деле часть объемного дела «чиновников Минтруда». Все началось с ареста экс-главы ведомства Владимира Куприянова. Его задержали 6 июня и этапировали в столицу по обвинению в получении взяток. По версии следствия, будучи чиновником областного правительства, обвиняемый получал мзду от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний с 2018 по 2023 год носил «откаты» тогдашнему министру труда. И, попавшись за мелкие «огрехи», сдал своего покровителя силовикам. Сейчас Куприянов находится в СИЗО, 2 августа ему продлили арест до 4 ноября.

Вслед за ним, по данным «Омск-информа», 5 сентября силовики задержали и избрали меру пресечения руководителю департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежде Крапиве. Ее подозревают в получении взятки в 200 тыс. рублей от директора Драгунского психоневрологического интерната Ирины Горлановой.

После совместной работы с УФСБ в отношении сотрудницы ведомства возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц, в крупном размере». Еще одно уголовное дело, за дачу взятки в крупном размере, заведено в отношении Горлановой. По версии следствия, в 2024 году чиновница Минтруда получила от руководителя дома-интерната взятку в размере 200 тыс. рублей за общее покровительство по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

Сотрудницу Минтруда отправили под арест на два месяца. Директор Драгунского психоневрологического интерната находится под домашним арестом с запретом определенных действий.

Таким образом, волна «зачисток» в омском Минтруде и подведомственных учреждениях может продолжиться.