Омск-Информ
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·Политика

Бывший чиновник обвиняется в получении взяток от экс-руководителя Марьяновского дома-интерната.

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца срок заключения под стражей бывшему вице-губернатору, министру труда и соцразвития Омской области Владимиру Куприянову. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток.

Чиновник был задержан в Омске 6 июня и этапирован в столицу. Изначально его арестовали на два месяца, до 4 августа. Накануне суд продлил его пребывание в СИЗО еще на три месяца, сообщает портал Топ-24. Куприянов будет находиться в изоляторе до 4 ноября.

По версии следствия, будучи министром областного правительства, Владимир Куприянов длительное время получал взятки от руководителя Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний, когда заинтересовались силовики, сдал своего покровителя.

·Политика

Бывший чиновник обвиняется в получении взяток от экс-руководителя Марьяновского дома-интерната.

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца срок заключения под стражей бывшему вице-губернатору, министру труда и соцразвития Омской области Владимиру Куприянову. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток.

Чиновник был задержан в Омске 6 июня и этапирован в столицу. Изначально его арестовали на два месяца, до 4 августа. Накануне суд продлил его пребывание в СИЗО еще на три месяца, сообщает портал Топ-24. Куприянов будет находиться в изоляторе до 4 ноября.

По версии следствия, будучи министром областного правительства, Владимир Куприянов длительное время получал взятки от руководителя Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний, когда заинтересовались силовики, сдал своего покровителя.