По данным следствия, сотрудница Минтруда получила мзду в 200 тыс. рублей от главы Драгунского дома-интерната.

Следственное управление СК РФ по Омской области сообщает об аресте руководителя департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежды Крапивы. Ее подозревают в получении взятки.

После совместной работы с УФСБ в отношении сотрудницы ведомства возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц, в крупном размере». Еще одно уголовное дело, за дачу взятки в крупном размере, заведено на директора Драгунского психоневрологического интерната Ирину Горланову. Учреждение расположено в Любинском районе.

По версии следствия, в 2024 году чиновница Минтруда получила от руководителя дома-интерната взятку в размере 200 тыс. рублей за общее покровительство по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

Крапиву и Горланову силовики задержали в конце минувшей недели. Сотрудницу Минтруда отправили под арест на два месяца. Директор Драгунского психоневрологического интерната находится под домашним арестом с запретом определенных действий.

Данные уголовные дела, вероятно, являются звеньями одной цепи и могут быть связаны с бывшим главой Минтруда Владимиром Куприяновым. Его задержали 6 июня и этапировали в столицу по обвинению в получении взяток. По версии следствия, будучи чиновником областного правительства, обвиняемый получал мзду от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний и сдал своего покровителя силовикам. Сейчас Куприянов находится в СИЗО, 2 августа ему продлили арест до 4 ноября.

Надежда Крапива была подчиненной тогдашнего министра труда и социального развития. Судя по идентичной схеме получения взяток, можно предположить, что в процесс были вовлечены сразу несколько сотрудников Минтруда.