Глава Такмыкского дома-интерната уже находится под домашним арестом в связи с обвинением в получении взятки от предпринимателя.

Омский Следком возбудил второе уголовное дело в отношении директора Такмыкского дома-интерната, расположенного в Большереченском районе. На этот раз его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, глава учреждения потребовал у администратора приемно-карантинной группы передать ему ключи от квартиры в Омске, принадлежащей одной из проживающих в доме-интернате. После этого передал ключи от квартиры своей знакомой, и она спокойно там жила с декабря 2023 по сентябрь 2024 года.

– Своими действиями подозреваемый существенно нарушил права постоялицы дома-интерната на неприкосновенность жилища, гарантированные общепринятыми принципами и нормами международного права и ст. 25 Конституции Российской Федерации, – уточнили в СУ СК по Омской области

Проводятся следственные действия. В сентябре в отношении директора этого дома-интерната было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ) в 256 тыс. рублей. Силовики полагают, что деньги платились за заключение контракта на поставку молочной продукции. Как уточнили в областной прокуратуре, бизнесмен носил «откаты» директору интерната с января 2021 года по июль 2023-го. За это с ним подписывались контракты, и беспрепятственно принималась продукция. Руководитель социального учреждения отправлен под домашний арест. Сейчас также ведется расследование уголовного дела.

Ранее на совершении противоправных действий «погорели» директора Омского дома-интерната, а также Марьяновского и Драгунского психоневрологических интернатов. Раньше глав социальных учреждений попали «под раздачу» их покровители: фигурантами уголовных дел стали чиновники областного Минтруда, включая руководителя департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежду Крапиву. В начале лета был арестован бывший руководитель ведомства Владимир Куприянов. Сейчас он находится в следственном изоляторе Москвы.