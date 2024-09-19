Правоохранители продолжают выявлять коррупционеров в учреждениях, подведомственных областному Минтруду.

Очередной директор интерната, подведомственного Минтруду Омской области, пойман на получении взятки. На сей раз правоохранители добрались до руководителя Такмыкского дома-интерната, расположенного в Большереченском районе.

Как сообщили в полиции и Следственном комитете, он обвиняется в получении взятки от предпринимателя в размере 256 тыс. рублей. Деньги платились за заключение контракта на поставку молочной продукции. Как уточнили в областной прокуратуре, бизнесмен носил «откаты» директору интерната с января 2021 года по июль 2023-го. За это с ним подписывались контракты и беспрепятственно принималась продукция.

Предпринимателю вменяется ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), директору интерната – по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Руководитель социального учреждения отправлен под домашний арест. Сейчас ведутся следственные действия.

Ранее на совершении противоправных действий «погорели» директора Омского дома-интерната, а также Марьяновского и Драгунского психоневрологических интернатов. Кроме того, фигурантами уголовных дел стали чиновники областного Минтруда, включая руководителя департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежду Крапиву. В начале лета был арестован бывший руководитель ведомства Владимир Куприянов. Сейчас он находится в следственном изоляторе Москвы.