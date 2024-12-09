По данным следствия, чиновник при скромной зарплате сумел позволить себе нечто грандиозное.

В громком деле «чиновников Минтруда» наметился новый фигурант. Об этом заявил на сегодняшнем антикоррупционном брифинге начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Омской области Евгений Зобенко.

По данным следствия, чиновник омского Минтруда на доходы от взяток купил некую элитную недвижимость за 25 млн рублей.

– В ближайшее время завершится расследование уголовного дела в отношении еще одного чиновника ведомства, – анонсировал Евгений Зобенко. – Данный госслужащий при зарплате 65–70 тыс. рублей приобрел элитную недвижимость, явно превышающую его доходы, а также прибыль членов его семьи. Указанный чиновник приобрел элитную недвижимость. Сумма исковых заявлений составила 25 млн рублей.

Фамилия чиновника и недвижимость не называются. Силовики пообещали рассказать подробности позже.

По результатам проверки, признаны противозаконными действия 30 государственных служащих министерства труда и и руководителей подведомственных учреждений. Возбуждено и расследуется 21 уголовное дело.

Стоит отметить, что дело «чиновников Минтруда» началось с ареста экс-главы ведомства Владимира Куприянова. Его задержали 6 июня и этапировали в столицу по обвинению в получении взяток. По версии следствия, будучи чиновником областного правительства, обвиняемый получал мзду от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Последний с 2018 по 2023 год носил «откаты» тогдашнему министру труда. Но, попавшись за мелкие «огрехи», сдал своего покровителя силовикам. На данный момент Куприянов находится в московском СИЗО до 4 февраля.

Также фигурантом уголовного дела о взятках стала бывшая подчиненная Владимира Куприянова, руководитель департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежда Крапива.

По версии силовиков, чиновники ведомства покровительствовали директорам ряда подведомственных Минтруду учреждений. На передаче мзды «погорели» директора интернатов, расположенных в Омском, Марьяновском и Любинском районах. Процесс был отлажен и поставлен на поток. Особенно «отличился» глава Такмыкского дома-интерната в Большереченском районе Николай Носковец, который поселил в квартиру своей подопечной знакомую. На него завели сразу два уголовных дела: за получение взятки и превышение должностных полномочий.