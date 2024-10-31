Следствие посчитало, что бывший чиновник может продолжить заниматься преступной деятельностью и скроется от силовиков. Судья разделила опасения.

Вчера, 30 октября, судья Евгения Козлова в Басманном суде Москвы ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему председателю правительства, экс-министру труда Омской области Владимиру Куприянову. Прежняя мера пресечения истекает 4 ноября.

Бывшего чиновника задержали 5 июня по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, будучи министром областного правительства, Владимир Куприянов длительное время получал взятки от руководителя Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова в обмен на попустительство и общее покровительство.

В обосновании ходатайства указано, что срок предварительного следствия по делу бывшего омского зампреда продлен 21 октября до 4 февраля 2025 года. До этого времени окончить все следственные действия не представляется возможным.

– Необходимо продолжить допросы свидетелей, получить ответы на запросы из правительства, предъявить Куприянову В. В. новое обвинение и допросить его, выполнить требования ст. 215–220 УПК РФ, – говорится в документе.

Также силовики опасаются, что бывший чиновник может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от следствия.

Судья сочла доводы следователей убедительными и продлила арест Куприянову до 4 февраля следующего года. Решение вступит в силу 3 ноября.

Ранее фигурантами уголовных дел стала бывшая подчиненная Владимира Куприянова, руководитель департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежда Крапива. А также директора ряда подведомственных Минтруду учреждений. Особенно «отличился» глава Такмыкского дома-интерната. На него завели сразу два уголовных дела: за получение взятки и превышение должностных полномочий.