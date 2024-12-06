Омск-Информ
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·Общество

Предпринимателям уже разрешили торговлю.
Омские власти определили адреса елочных базаров в Советском и Центральном округах. В Советском их будет 6: Менделеева, 30; Бархатовой, 9; Заозерная, 26; Нефтезаводская, 21; Химиков, 6; Химиков 32.
Адреса в Центральном округе:
  • 10 лет Октября, 109;
  • 10 лет Октября, 175;
  • Красный Путь, 26А;
  • Маяковского 50А.
Ранее стали известны адреса елочных базаров в Кировском, Ленинском и Октябрьском округах. Предпринимателям разрешили торговлю с 1 декабря. Также елки, сосны и пихты с 15 декабря можно будет купить на муниципальных рынках.
·Общество

Предпринимателям уже разрешили торговлю.
Омские власти определили адреса елочных базаров в Советском и Центральном округах. В Советском их будет 6: Менделеева, 30; Бархатовой, 9; Заозерная, 26; Нефтезаводская, 21; Химиков, 6; Химиков 32.
Адреса в Центральном округе:
  • 10 лет Октября, 109;
  • 10 лет Октября, 175;
  • Красный Путь, 26А;
  • Маяковского 50А.
Ранее стали известны адреса елочных базаров в Кировском, Ленинском и Октябрьском округах. Предпринимателям разрешили торговлю с 1 декабря. Также елки, сосны и пихты с 15 декабря можно будет купить на муниципальных рынках.