Отметим, что это не местные деревья, а челябинские.

С 15 декабря на Ленинском, Левобережном, Советском и Центральном рынках в Омске начнут продавать елки. Как сообщили в мэрии, предприниматели уже определились с ценами: сосна – от 500 рублей, ель – от 1000 рублей, пихта – от 3000 рублей.

– Сосны везут к нам из Челябинской области, пихты и ели – из Башкирии. Продавцы хвойных деревьев объясняют это более высоким качеством самих растений и низкой закупочной стоимостью по сравнению с той, что предлагают омские заготовители, – рассказали в мэрии.

Муниципальные рынки работают с 9:00 до 18:00. Их адреса:

Ленинский, ул. Рождественского, 6;

Советский, ул. 20 Партсъезда, 35;

Левобережный, просп. Комарова, 6;

Центральный, ул. Гусарова, 33.

Отметим, что с 1 декабря в Омске также разрешили торговлю новогодними деревьями на специальных елочных базарах.