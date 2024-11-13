Омск-Информ
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·Общество

Они откроются уже через пару недель.
Чиновники определили места елочных базаров, которые откроют в декабре в Октябрьском округе. Всего их будет 12. Три из них будут работать по договору администрации округа с предпринимателями, еще девять появятся у торговых комплексов.
Адреса:
  • 75-й Гв. Бригады, 18;
  • 75-й Гв. Бригады, 1г;
  • Кирова, 10;
  • Кирова, 16/3;
  • Кирова, 20;
  • Кирова, 49/1;
  • Масленникова, 179;
  • Космический проспект, 14а;
  • Космический проспект, 17б;
  • Космический проспект, 18д;
  • Космический проспект, 26а;
  • Космический проспект, 52.
За незаконную торговлю хвойными деревьями омичам грозят штрафы от 3 до 50 тыс. рублей. С 1 декабря за точками продаж новогодних елок и сосен будут следить сотрудники администрации.
·Общество

Они откроются уже через пару недель.
Чиновники определили места елочных базаров, которые откроют в декабре в Октябрьском округе. Всего их будет 12. Три из них будут работать по договору администрации округа с предпринимателями, еще девять появятся у торговых комплексов.
Адреса:
  • 75-й Гв. Бригады, 18;
  • 75-й Гв. Бригады, 1г;
  • Кирова, 10;
  • Кирова, 16/3;
  • Кирова, 20;
  • Кирова, 49/1;
  • Масленникова, 179;
  • Космический проспект, 14а;
  • Космический проспект, 17б;
  • Космический проспект, 18д;
  • Космический проспект, 26а;
  • Космический проспект, 52.
За незаконную торговлю хвойными деревьями омичам грозят штрафы от 3 до 50 тыс. рублей. С 1 декабря за точками продаж новогодних елок и сосен будут следить сотрудники администрации.