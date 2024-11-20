Омск-Информ
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·Общество

Они будут располагаться на улицах 70 лет Октября, 12 Декабря, Бетховена, Ватутина, Комкова, Мельничной и Степанца.
Чиновники определили места елочных базаров, которые откроют в декабре в Кировском округе. Всего их будет 10:
  • 12 Декабря, 104;
  • 12 Декабря, 64;
  • 70 лет Октября, 14, к. 1;
  • 70 лет Октября, 20;
  • 70 лет Октября, 9;
  • Бетховена, 18;
  • Ватутина, 7в;
  • Комкова, 2;
  • Мельничная, 126а;
  • Степанца, 2.
Право продавать хвойные деревья в этих местах предприниматели получили с 1 по 31 декабря. Чиновники будут проводить рейды, чтобы не допустить нарушений.
Ранее стали известны адреса елочных базаров в Октябрьском округе.
·Общество

Они будут располагаться на улицах 70 лет Октября, 12 Декабря, Бетховена, Ватутина, Комкова, Мельничной и Степанца.
Чиновники определили места елочных базаров, которые откроют в декабре в Кировском округе. Всего их будет 10:
  • 12 Декабря, 104;
  • 12 Декабря, 64;
  • 70 лет Октября, 14, к. 1;
  • 70 лет Октября, 20;
  • 70 лет Октября, 9;
  • Бетховена, 18;
  • Ватутина, 7в;
  • Комкова, 2;
  • Мельничная, 126а;
  • Степанца, 2.
Право продавать хвойные деревья в этих местах предприниматели получили с 1 по 31 декабря. Чиновники будут проводить рейды, чтобы не допустить нарушений.
Ранее стали известны адреса елочных базаров в Октябрьском округе.