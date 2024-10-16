Их планируют открыть в начале зимы.

Мэрия Омска запланировала к декабрю организовать в городе около 60 елочных базаров. Примерно половина из них расположится на площадках у супермаркетов, рынков и т. д.

Еще столько же торговых точек и предпринимателей, которые будут там работать, определят с помощью аукционов.

В Центральном округе уже завершили прием заявок от предпринимателей. Аукционы вскоре проведут и в других округах.

В прошлом году в общей сложности в городе работало 88 елочных базаров.

Отметим, что за незаконную торговлю омичам грозят штрафы от 1 до 2 тыс. рублей, юридическим лицам — от 10 до 20 тыс. рублей. При повторном выявлении штрафы составят 3-5 тыс. и 20-100 тыс. рублей соответственно.