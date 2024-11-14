Жители города дышали пятью вредными веществами, а грязнее всего воздух был в Центральном округе.

Состояние воздуха в Омске еще больше ухудшилось. В октябре уровень загрязнения в Центральном округе специалисты Обь-Иртышского УГМС оценили как «очень высокий». В остальных округах он был «повышенный». В целом по городу его также оценили как «очень высокий».

Наибольшее содержание сероводорода отмечено в Центральном округе (СИ=18)*. Дышали им также жители Советского, Кировского и Ленинского округов. Предельно допустимую также превысила концентрация диоксида серы (Центральный и Советский), оксида углерода (Центральный, Советский, Ленинский и Октябрьский), диоксида азота (Центральный, Советский и Октябрьский), оксида азота (Центральный, Советский, Октябрьский и Кировский).

Неблагоприятная погода для рассеивания выбросов наблюдалась у утренние и ночные часы 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 22 и 28 октября. В этот период предприятия должны снижать выбросы, о чем им каждый раз сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Отметим, что состояние воздуха в Омске ухудшается уже несколько месяцев подряд. Повышенный уровень загрязнения наблюдался во всех округах в сентябре августе , тогда как еще в июле в одном – Центральном – округе он был низким. «Очень высокий» уровень загрязнения зарегистрировали впервые как минимум за последние 9 месяцев.

*Стандартный индекс загрязнения атмосферы, равен наибольшей измеренной разовой концентрации примеси, деленной на ПДК. Характеризует степень кратковременного загрязнения.