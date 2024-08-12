Омск-Информ
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·Общество

В остальных частях города наблюдались выбросы формальдегида и сероводорода.
Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные о состоянии воздуха в Омске в июле. В целом уровень загрязнения был повышенный. Только в Центральном округе он был низкий.
Неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ наблюдались в городе 5-7, 9-11 и 22 июля. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода фиксировали в Октябрьском, Советском, Ленинском и Кировском округах. Жители Октябрьского округа также вдыхали в прошлом месяце формальдегид.
Отметим, что, по данным УГМС, в августе выбросы сероводорода и формальдегида в Омске продолжаются. К ним добавились также выбросы фенола.
·Общество

В остальных частях города наблюдались выбросы формальдегида и сероводорода.
Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные о состоянии воздуха в Омске в июле. В целом уровень загрязнения был повышенный. Только в Центральном округе он был низкий.
Неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ наблюдались в городе 5-7, 9-11 и 22 июля. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода фиксировали в Октябрьском, Советском, Ленинском и Кировском округах. Жители Октябрьского округа также вдыхали в прошлом месяце формальдегид.
Отметим, что, по данным УГМС, в августе выбросы сероводорода и формальдегида в Омске продолжаются. К ним добавились также выбросы фенола.