Омск-Информ
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·Общество

В прошлом месяце горожане вдыхали формальдегид, сероводород и другие вредные вещества.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в сентябре в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. Концентрация шести вредных веществ превысила предельно допустимую:
  • оксида углерода – в Центральном, Советском и Кировском округах;
  • диоксида азота – в Советском;
  • оксида азота – в Советском, Центральном, Октябрьском и Ленинском;
  • сероводорода - в Кировском и Ленинском;
  • формальдегида – в Октябрьском и Советском;
  • взвешенных веществ – в Октябрьском.
Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей наблюдались с 10 по 15 сентября, а также 17, 19 и 20 сентября. Каждый раз предупреждения о необходимости снизить выбросы рассылали 48 предприятиям города.
Отметим, что в августе омичи дышали оксидом углерода, сероводородом, фенолом, формальдегидом, хлоридом водорода, ксилолом и ортоксилолом.
·Общество

В прошлом месяце горожане вдыхали формальдегид, сероводород и другие вредные вещества.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в сентябре в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. Концентрация шести вредных веществ превысила предельно допустимую:
  • оксида углерода – в Центральном, Советском и Кировском округах;
  • диоксида азота – в Советском;
  • оксида азота – в Советском, Центральном, Октябрьском и Ленинском;
  • сероводорода - в Кировском и Ленинском;
  • формальдегида – в Октябрьском и Советском;
  • взвешенных веществ – в Октябрьском.
Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей наблюдались с 10 по 15 сентября, а также 17, 19 и 20 сентября. Каждый раз предупреждения о необходимости снизить выбросы рассылали 48 предприятиям города.
Отметим, что в августе омичи дышали оксидом углерода, сероводородом, фенолом, формальдегидом, хлоридом водорода, ксилолом и ортоксилолом.