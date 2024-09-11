Омск-Информ
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·Общество

Среди них ксилол, ортоксилол, фенол и другие.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в августе уровень загрязнения воздуха был повышенным во всех округах Омска. Концентрация семи вредных веществ превысила предельно допустимую:
  • оксида углерода – в Ленинском округе;
  • сероводорода – в Ленинском и Кировском;
  • фенола – в Кировском;
  • формальдегида – в Кировском и Октябрьском;
  • ксилола и ортоксилола – в Советском;
  • хлорида водорода – в Советском, Октябрьском и Центральном.
Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей наблюдались 8, 11, 18, 21, 22, 27, 28, 31. Каждый раз предупреждения о необходимости снизить выбросы рассылали 48 предприятиям города.
Однако, как сообщалось ранее, не все предприятия соблюдают закон и снижают выбросы.
·Общество

Среди них ксилол, ортоксилол, фенол и другие.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в августе уровень загрязнения воздуха был повышенным во всех округах Омска. Концентрация семи вредных веществ превысила предельно допустимую:
  • оксида углерода – в Ленинском округе;
  • сероводорода – в Ленинском и Кировском;
  • фенола – в Кировском;
  • формальдегида – в Кировском и Октябрьском;
  • ксилола и ортоксилола – в Советском;
  • хлорида водорода – в Советском, Октябрьском и Центральном.
Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей наблюдались 8, 11, 18, 21, 22, 27, 28, 31. Каждый раз предупреждения о необходимости снизить выбросы рассылали 48 предприятиям города.
Однако, как сообщалось ранее, не все предприятия соблюдают закон и снижают выбросы.