Омск-Информ
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·Промышленность

Нарушения выявили сразу на некоторых заводах.
В Омске 17 предприятий не снижали выбросы в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщает прокуратура, но о каких именно заводах идет речь, в ведомстве не уточняют.
Межрайонная природоохранная прокуратура внесла всем 17-ти предприятиям представления об устранении нарушений. Ответственных лиц оштрафовали.
Отметим, что в период неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ, синоптики рассылают предприятиям предупреждения о необходимости снизить выбросы. Однако, несмотря на это, в июне в городе выявили превышение предельно допустимых концентраций шести вредных веществ.
·Промышленность

Нарушения выявили сразу на некоторых заводах.
В Омске 17 предприятий не снижали выбросы в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщает прокуратура, но о каких именно заводах идет речь, в ведомстве не уточняют.
Межрайонная природоохранная прокуратура внесла всем 17-ти предприятиям представления об устранении нарушений. Ответственных лиц оштрафовали.
Отметим, что в период неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ, синоптики рассылают предприятиям предупреждения о необходимости снизить выбросы. Однако, несмотря на это, в июне в городе выявили превышение предельно допустимых концентраций шести вредных веществ.