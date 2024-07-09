Горожане дышали сероводородом, диоксидом азота – в Октябрьском и Советском, хлороводородом, озоном и пылью.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в июне в воздухе Омска наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций шести вредных веществ. Сероводород выявляли в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Центральном округах, диоксид азота – в Октябрьском и Советском, озон – в Кировском и Центральном, формальдегид – в Октябрьском, хлороводород – в Кировском, пыль – в Октябрьском и Советском.
Во всех пяти округах уровень загрязнения воздуха был повышенный. Однако случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха не было.
Отметим, что, по данным Минприроды, выбросы в Омске происходят и в июле. Вчера горожане дышали сероводородом.