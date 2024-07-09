Омск-Информ
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·Происшествия

Этим вредным веществом дышали жители Ленинского и Кировского округов.
В ночь на 8 июля в двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По данным Минприроды, 1,88 ПДК этого вещества было в Кировском округе и 1,12 ПДК в Ленинском округе.
Ранее Минприроды фиксировало выбросы в ночь на 5 июля. Тогда 2,75 ПДК сероводорода накопилось в воздухе в Кировском округе.
·Происшествия

Этим вредным веществом дышали жители Ленинского и Кировского округов.
В ночь на 8 июля в двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По данным Минприроды, 1,88 ПДК этого вещества было в Кировском округе и 1,12 ПДК в Ленинском округе.
Ранее Минприроды фиксировало выбросы в ночь на 5 июля. Тогда 2,75 ПДК сероводорода накопилось в воздухе в Кировском округе.