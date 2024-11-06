Переправу через Омь построят в 2025 году.

В бюджете Омска на следующий год предусмотрено выделение финансирования на строительство платного моста через Омь, который свяжет улицу 10 лет Октября с Амурским поселком.

В региональном Минтрансе «Омск-информу» пояснили, что возведение переправы начнется в 2025 году.

– Разработана большая часть проектно-сметной документации, сейчас идет подготовка к решению земельно-имущественных вопросов. Строительство запланировано на 2025 год, – пояснили в пресс-службе ведомства, отказавшись называть более конкретные сроки.

Концессионное соглашение о строительстве моста заключено 12 июня нынешнего года с компанией «Стройтраст» Армана Акопяна. Планируется достроить сооружение в 2026 году. Уже известна и стоимость проезда по мосту. Сметная стоимость объекта составит 1,6 млрд рублей.